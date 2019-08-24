С роботом "Фёдором" произошло ЧП на орбите

Управляемый им корабль "Союз" не смог пристыковаться к МКС

Космический корабль "Союз МС-14", на борту которого находится робот "Фёдор", не смог пристыковаться к МКС. Сейчас специалисты в ЦУПе решают вопрос о возможной второй попытке стыковки. Для этого надо заново рассчитать траекторию сближения корабля со станцией.

Стыковка должна была состояться в 8.30 мск, но по неизвестным пока причинам корабль, находясь на расстоянии около ста метров от станции, начал отходить от неё, сообщает ТАСС. Известно, что в Центр управления полётами в подмосковный Королёв срочно выехал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.