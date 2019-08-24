Мечтам не суждено сбыться

Украинские чиновники окончательно потеряли политические реалии. Министр инфраструктуры страны Владимир Омелян мечтает о том, что Киев вскоре поднимет украинский флаг над российским Владивостоком.

"Европа будет от Лиссабона до Владивостока, когда украинский флаг вернётся во Владивосток!" - написал министр на своей странице в Facebook. По какой причине один из самых отдалённых от Украины российских городов должен войти в состав Незалежной, Омелян не объяснил.

Стоит напомнить, что 22 августа российский флаг был поднят в Донецке, который Украина считает своим городом. Это произошло по случаю праздника – Дня российского флага. А в Крыму наш триколор был поднят ещё раньше - в 2014 году, после того, как подавляющее большинство граждан республики проголосовало за воссоединение с Россией.