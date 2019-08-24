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В Москве готовятся к масштабному флешмобу

11:19
  • суббота
  • 24 августа 2019

На проспекте Сахарова развернут гигантский триколор

В Москве проходят торжества в честь Дня российского флага. Национальному триколору исполнилось 350 лет, а сам праздник отмечается в новой России в 25-й раз. Юбилейные даты в этом году выпали на четверг, но гуляния продолжаются. На проспекте Академика Сахарова пройдут большой концерт и необычный флешмоб, сообщает "ТВ Центр".

Сегодня прекрасная погода, светит солнце. Но тысячи москвичей и гостей столицы вместо того, чтобы отправиться на дачи или просто за город, решили прийти сюда. И не прогадали. Сюда пришли те, для кого российских флаг - не просто государственный символ и набор цветов. Сюда пришли те россияне, для которых триколор, которому исполнилось 350 лет - символ объединения граждан всех поколений: отцов и детей, дедов и внуков, учёных, спортсменов, лейтенантов и генералов, учителей и врачей, представителей всех национальностей и вероисповеданий, людей самых разных политических взглядов и убеждений.

Днём здесь пройдёт необычный флешмоб, его название говорит само за себя "Флаг-рекордсмен". Студенты и волонтёры из различных молодёжных объединений развернут полотно, состоящее из двух тысяч флагов российских городов и общественных организаций. На нём будет читаться слово "Россия", сложенное из цветов триколора. Участие во флешмобе примут более тысячи человек. Их соединенные флаги будут символизировать дружбу и единство. Полотно займет почти половину проспекта Академика Сахарова. Рекорд организаторов зафиксируют представители Книги рекордов России.

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