Как Москва отмечает День российского флага

Основные мероприятия проходят на проспекте Академика Сахарова

В столице сегодня, 24 августа - большой праздник. Москва отмечает День Государственного флага России. В этом году у триколора сразу два юбилея. Бело-сине-красное полотнище впервые было использовано в качестве официального символа нашей страны 350 лет назад. И четверть века назад - указом президента - 22 второе августа было установлено как День национального флага. В этом году он выпал на четверг, но праздничные мероприятия проходят и в выходные. Грандиозный концерт и масштабный флэшмоб – на проспекте Академика Сахарова. Среди зрителей – корреспондент "ТВ Центра" Лилия Акиньшина (смотрите видео).