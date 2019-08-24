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Как Москва отмечает День российского флага

15:09
  • суббота
  • 24 августа 2019

Основные мероприятия проходят на проспекте Академика Сахарова

В столице сегодня, 24 августа - большой праздник. Москва отмечает День Государственного флага России. В этом году у триколора сразу два юбилея. Бело-сине-красное полотнище впервые было использовано в качестве официального символа нашей страны 350 лет назад. И четверть века назад - указом президента - 22 второе августа было установлено как День национального флага. В этом году он выпал на четверг, но праздничные мероприятия проходят и в выходные. Грандиозный концерт и масштабный флэшмоб – на проспекте Академика Сахарова. Среди зрителей – корреспондент "ТВ Центра" Лилия Акиньшина (смотрите видео).

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Участники митинга-концерта на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага
Участники митинга-концерта на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага
Участники митинга-концерта на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага
Участники митинга-концерта на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага
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