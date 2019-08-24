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Минобороны отчиталось об успешном пуске баллистических ракет

12:05
  • суббота
  • 24 августа 2019

Поражены цели на Камчатке и в Архангельской области

Российские атомные подлодки "Тула" и "Юрий Долгорукий" успешно выполнили учебные пуски двух баллистических ракет морского базирования. Боевая подготовка проходила в приполюсном районе Северного ледовитого океана и в акватории Баренцева моря, сообщает "ТВ Центр".

Ракеты "Синева" и "Булава" прошли полный цикл программы полёта и успешно поразили учебные цели на полигонах Архангельской области и Камчатки. Эти учения подтвердили заданные технические характеристики вооружения и работоспособность всех систем ракетных комплексов.

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