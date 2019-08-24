Почему "Союз" под управлением робота "Фёдора" не смог пристыковаться к МКС

Помешали странные колебания

Стыковка корабля "Союз" с МКС не удалась из-за ранее не встречавшихся колебаний, сообщил руководитель полётом станции Владимир Соловьёв. "Со сближением все было нормально, примерно до дальности 200 метров. Дальше у нас пошли определенные, ранее не встречавшиеся колебания, на этапе причаливания мы поняли, что в автоматическом режиме состыковать не удастся", - приводит ТАСС слова Соловьёва.

Находящийся на борту "Союза" человекоподобный робот "Фёдора" пока не обучен стыковке в ручном режиме, добавил руководитель полётом.

Стыковку "Союз" с "Фёдором на борту перенесли на утро 26 августа. Сейчас на МКС занимаются заменой неисправного оборудования, сообщает "ТВ Центр". Безопасности экипажа эта ситуация никак не угрожает, корабль отведён от станции.

"Союз" стартовал с Байконура 22 августа. Единственный пассажир на борту - управляемый андроид "Фёдор2 - должен провести на МКС две недели, чтобы участвовать в экспериментах, связанных, в том числе, с работами в открытом космосе.