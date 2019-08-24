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В Москве открылся новый учебный корпус ВШЭ

11:35
  • суббота
  • 24 августа 2019

Итоги строительства оценил Сергей Собянин

В центре Москвы при поддержке столичного правительства открылся новый учебный корпус Высшей школы экономики. Итоги строительных работ оценил мэр Сергей Собянин.

Здание - одно из самых крупных среди студенческих кампусов. Одновременно там смогут заниматься более трёх тысяч учащихся. Для них созданы комфортные условия - современная библиотека, конференц-залы, зоны отдыха. Кроме того, учтены все потребности маломобильных посетителей: есть навигация для слабовидящих и слабослышащих. Теперь в новом корпусе разместятся два факультета - экономических и компьютерных наук, сообщает "ТВ Центр".

"Это один из самых крупных теперь корпусов в Москве среди студенческих кампусов. И, конечно, он сделан уже на таком современном уровне - просторный, светлый, красивый. Так что я с большим удовольствием поздравляю коллектив вышки с новосельем и приобретением такого уникального корпуса", - сказал Собянин.

Отметим, что правительство Москвы реализует многочисленные проекты совместно со столичными вузами. Это и ремонт зданий, и развитие студенческого спорта. Так, например, в рамках программы "500 бассейнов" новые места плавания появились в шести высших учебных заведениях. По инициативе мэрии также ведётся благоустройство территорий, прилегающих к вузам.

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Новый корпус Высшей школы экономики
Новый корпус Высшей школы экономики
Новый корпус Высшей школы экономики
Сергей Собянин во время посещения нового корпуса ВШЭ
Сергей Собянин во время посещения нового корпуса ВШЭ
Новый корпус Высшей школы экономики
Новый корпус Высшей школы экономики
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