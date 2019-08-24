В Москве открылся новый учебный корпус ВШЭ

Итоги строительства оценил Сергей Собянин

В центре Москвы при поддержке столичного правительства открылся новый учебный корпус Высшей школы экономики. Итоги строительных работ оценил мэр Сергей Собянин.

Здание - одно из самых крупных среди студенческих кампусов. Одновременно там смогут заниматься более трёх тысяч учащихся. Для них созданы комфортные условия - современная библиотека, конференц-залы, зоны отдыха. Кроме того, учтены все потребности маломобильных посетителей: есть навигация для слабовидящих и слабослышащих. Теперь в новом корпусе разместятся два факультета - экономических и компьютерных наук, сообщает "ТВ Центр".

"Это один из самых крупных теперь корпусов в Москве среди студенческих кампусов. И, конечно, он сделан уже на таком современном уровне - просторный, светлый, красивый. Так что я с большим удовольствием поздравляю коллектив вышки с новосельем и приобретением такого уникального корпуса", - сказал Собянин.

Отметим, что правительство Москвы реализует многочисленные проекты совместно со столичными вузами. Это и ремонт зданий, и развитие студенческого спорта. Так, например, в рамках программы "500 бассейнов" новые места плавания появились в шести высших учебных заведениях. По инициативе мэрии также ведётся благоустройство территорий, прилегающих к вузам.