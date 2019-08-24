Путин в раздевалке поздравил хоккеистов "Локо" с победой

Команда выиграла у канадцев со счётом 3:2

3:2 в пользу России. В первом хоккейном матче Кубка мира среди молодёжных команд "Сириус-2019" наши соотечественники обошли соперников из Канады. Спортивное сражение прошло на ледовой арене "Сочи". В самом начале "Локо" пропустил две шайбы, но вскоре хоккеисты смогли перехватить инициативу и на последних минутах третьего периода вырвали победу, сообщает "ТВ Центр".

За игрой с трибун наблюдал Владимир Путин. Перед началом матча президент обратился к участникам с приветственным словом, а после вместе с премьером Дмитрием Медведевым зашёл в раздевалку, чтобы поздравить триумфаторов турнира.