Трамп обвалил биржевые индексы США своим заявлением о Китае

Торговые площадки закрылись в минусе

Очередное повышение торговых пошлин против Китая обвалило американский рынок. На закрытии торгов биржевые индексы США снизились в среднем на 3%, отреагировали и другие крупные экономики мира.

Накануне, 23 августа Пекин, вынужденный отвечать на жесткое давление США, объявил о том, что с 1 сентября вводятся дополнительные пошлины на американские товары объемом 75 миллиардов долларов в год. Эта сумма гораздо меньше той, что в начале месяца в новом пакете мер указывал Вашингтон, тогда речь шла о 300 миллиардах, сообщает "ТВ Центр".

Но последнее слово Трамп решил, видимо, оставить за собой и сообщил: вместо анонсированных 10%, пошлины возрастут на 15%, а на отдельные группы товаров - на 30%. Это заявление и спровоцировало обвал рынков.