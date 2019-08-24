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Трамп обвалил биржевые индексы США своим заявлением о Китае

11:37
  • суббота
  • 24 августа 2019

Торговые площадки закрылись в минусе

Очередное повышение торговых пошлин против Китая обвалило американский рынок. На закрытии торгов биржевые индексы США снизились в среднем на 3%, отреагировали и другие крупные экономики мира.

Накануне, 23 августа Пекин, вынужденный отвечать на жесткое давление США, объявил о том, что с 1 сентября вводятся дополнительные пошлины на американские товары объемом 75 миллиардов долларов в год. Эта сумма гораздо меньше той, что в начале месяца в новом пакете мер указывал Вашингтон, тогда речь шла о 300 миллиардах, сообщает "ТВ Центр".

Но последнее слово Трамп решил, видимо, оставить за собой и сообщил:  вместо анонсированных 10%, пошлины возрастут на 15%, а на отдельные группы товаров - на 30%. Это заявление и спровоцировало обвал рынков.

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