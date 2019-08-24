Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японии

Снаряды пролетели около 400 километров

В ночь с 23 на 24 августа КНДР произвела пуск неопознанных снарядов в сторону Японского моря. Военные эксперты полагают, что речь идёт о баллистических ракетах малой дальности. По сообщениям СМИ, они пролетели более 380 километров, максимальная высота полёта не превышала ста километров.

Эти испытания стали четвёртыми с начала августа. Ряд государств уже выступили с критикой Пхеньяна. В частности, Южная Корея потребовала прекратить запуски и призвала мировое сообщество вновь сесть за стол переговоров. А Япония выразила решительный протест, обвинив КНДР в нарушении резолюций Совбеза ООН, сообщает "ТВ Центр".

Между тем, ещё 22 августа в КНДР напомнили, что готовы к диалогу, но только после того, как Вашингтон и Сеул прекратят вести враждебную политику в отношении Пхеньяна.