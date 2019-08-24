Путин поручил правительству улучшить жизнь шахтёров

В частности, им разрешат досрочно выходить на пенсию

Президент Владимир Путин дал ряд поручений по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов. В частности, до конца 2019 года правительство должно обеспечить внесение изменений в законодательство для досрочного выхода на пенсию работников отрасли.

К ноябрю будет проработан вопрос о выделении средств на переселение жителей домов с территорий ликвидированных шахт. Кроме того, кабмин должен подготовить предложения по корректировке налога на добычу, а министерство энергетики при разработке программы развития отрасли предусмотреть глубокую переработку угля, включая производство из него сжиженных газов и водорода, сообщает "ТВ Центр".