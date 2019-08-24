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Савченко рассмешила заявлением об украинском языке в России

13:23
  • суббота
  • 24 августа 2019

Бывшая наводчица верит в украинизацию нашей страны

Надежда Савченко заявила о начале украинизации России. Бывшая наводчица, экс-депутат Верховной Рады и Герой Украины уверена в том, что россияне скоро будут понимать украинский язык.

По мнению Савченко, это случится из-за того, что российские телеканалы показывают выступления политиков из Незалежной не с дублированным звуковым переводом, а с субтитрами. Это позволяет ближе познакомиться с украинским языком.

"Как бы ни перекручивали на российских каналах мои слова, как бы их ни показывали, мне нравится только одно. Показывают их, не дублируя и не переводя, а титруя", - сказала Савченко в интервью телеканалу NewsOne.

Напомним, что на недавних парламентских выборах на Украине Надежде Савченко не повезло: в одномандатном избирательном округе в Донецкой области за неё проголосовали восемь человек.

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Надежда Савченко
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