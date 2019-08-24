"Фёдора" усыпили после неудачной стыковки с МКС

Робота выключили до следующей попытки сближения со станцией

Робота "Фёдор" временно выключили, он будет находиться в спящем режиме до следующей попытки стыковки с МКС. Если всё пройдёт удачно, то андроид Skybot F-850 полностью выполнит свою программу на станции, сообщил представитель компании-разработчика робота Евгений Дудоров.

Неудавшаяся стыковка корабля "Союз" с "Фёдором" на борту не повлияла на состояние робота. Во время полёта он периодически включался и записывал состояние систем корабля, сообщает ТАСС. Сейчас робот выключен.

Стартовавший 22 августа корабль "Союз МС-14" с роботом "Фёдором" на борту не смог пристыковаться к МКС из-за колебаний при сближении со станцией. Следующая попытка намечена на утро 26 августа.