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"Фёдора" усыпили после неудачной стыковки с МКС

13:35
  • суббота
  • 24 августа 2019

Робота выключили до следующей попытки сближения со станцией

Робота "Фёдор" временно выключили, он будет находиться в спящем режиме до следующей попытки стыковки с МКС. Если всё пройдёт удачно, то андроид Skybot F-850 полностью выполнит свою программу на станции, сообщил представитель компании-разработчика робота Евгений Дудоров.

Неудавшаяся стыковка корабля "Союз" с "Фёдором" на борту не повлияла на состояние робота. Во время полёта он периодически включался и записывал состояние систем корабля, сообщает ТАСС. Сейчас робот выключен.

Стартовавший 22 августа корабль "Союз МС-14" с роботом "Фёдором" на борту не смог пристыковаться к МКС из-за колебаний при сближении со станцией. Следующая попытка намечена на утро 26 августа.

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