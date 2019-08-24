США придумали способ контроля над Гренландией

Вашингтон хочет открыть на острове консульство

В Вашингтоне не утихают разговоры о Гренландии. После отказа Дании продать американцам остров Госдепартамент объявил, что к 2020 году там должно быть открыто консульство США, сообщает "ТВ Центр".

Информагентства со ссылкой на письмо ведомства конгрессу утверждают: восстановление дипломатического представительства должно стать частью плана по увеличению американского присутствия в Арктике. В 1940 году Вашингтон открыл консульство в Гренландии, но спустя 13 лет оно было закрыто.