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США придумали способ контроля над Гренландией

15:27
  • суббота
  • 24 августа 2019

Вашингтон хочет открыть на острове консульство

В Вашингтоне не утихают разговоры о Гренландии. После отказа Дании  продать американцам остров Госдепартамент объявил, что к 2020 году там должно быть открыто консульство США, сообщает "ТВ Центр".

Информагентства со ссылкой на письмо ведомства конгрессу утверждают: восстановление дипломатического представительства должно стать частью плана по увеличению американского присутствия в Арктике. В 1940 году Вашингтон открыл консульство в Гренландии, но спустя 13 лет оно было закрыто.

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