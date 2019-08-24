Севший в кукурузу А321 разрезали на части

Самолёт убирают с поля

Севший на кукурузное поле А321 "Уральских авиалиний" сегодня, 24 августа уберут с поля. На время следственных действий все части лайнера будут храниться в специальном ангаре, затем их утилизируют.

Спустя девять дней после вынужденной посадки работы по демонтажу фюзеляжа авиалайнера практически завершены. На расчищенной площадке осталась лишь кабина, центральная часть фюзеляжа и кусок хвоста. Решение разобрать самолёт было принято специальной комиссией после тщательного изучения всех обстоятельств происшествия. Бортовые самописцы и вся авионика были демонтированы практически сразу.

От носовой части авиалайнера, где располагается кабина пилотов, остался фактически только каркас. Уже в первые дни после вынужденной посадки представители завода-изготовителя извлекли всё компьютерное оборудование и отправили для следственных мероприятий.

Сейчас в поле работает тяжёлая техника. Оператор экскаватора обычно выполняет заказы по утилизации железнодорожных вагонов. С такой работой столкнулся впервые. Как это делать, подсказывают технические специалисты.

Андрей Сидоренко, "ТВ Центр".