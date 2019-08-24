Как в московских парках отмечают День российского флага

Мероприятия проходят в эти выходные - 24 и 25 августа

День национального флага с размахом отмечают по всей Москве. Мероприятия проходят более чем в 30 парках города. На Поклонной горе, где идёт подготовка к завтрашнему большому концерту, состоялись показательные выступления Кремлёвской школы верховой еды и Кавалерийского почётного эскорта Президентского полка. Также там прозвучали композиции в исполнении детских духовых оркестров, участников фестиваля "Спасская башня". А на ВДНХ прошло торжественное шествие военных музыкальных коллективов основной части фестиваля. В строю представители более чем полутора десятков стран.

В саду "Эрмитаж" прошло благотворительное мероприятие, средства от которого направят на помощь семьям, воспитывающим детей с инвалидностью.

А завтра, 24 августа на Поклонной горе будут звучать песни в исполнении любимых артистов. Выступят Лариса Долина, Денис Майданов, Александр Буйнов и многие другие звёзды отечественной эстрады. Праздничная атмосфера, яркие впечатления и незабываемые эмоции гарантированы. "ТВ Центр" организует прямые включения с концертной площадки в течение всего дня, причём, как в телеэфире, так и в социальных сетях.