Песков рассказал о недовольстве Путина ситуацией в угольной промышленности

В Кремле прокомментировали поручения президента

Президент Владимир Путин посчитал недопустимой ситуацию, сложившуюся в угледобывающей отрасли. Именно поэтому президент дал соответствующие поручения по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал решения, принятые Путиным. Они, по словам представителя Кремля, направлены на исправление проблем в угледобывающей промышленности.

"Президент остался весьма недоволен и посчитал недопустимой ситуацию, о которой ему рассказали участники встречи, в частности, профсоюзы. Речь о системе оплаты труда, когда работникам, выполняющим одну и ту же работу, платят разную зарплату", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Напомним, что в список поручений президента входит разработка правительством до конца 2019 года изменений в законодательство для досрочного выхода на пенсию работников отрасли. К ноябрю будет проработан вопрос о выделении средств на переселение жителей домов с территорий ликвидированных шахт. Кроме того, кабмин должен подготовить предложения по корректировке налога на добычу, а министерство энергетики при разработке программы развития отрасли должно предусмотреть глубокую переработку угля, включая производство из него сжиженных газов и водорода.