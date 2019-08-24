ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков рассказал о недовольстве Путина ситуацией в угольной промышленности

14:24
  • суббота
  • 24 августа 2019

В Кремле прокомментировали поручения президента

Президент Владимир Путин посчитал недопустимой ситуацию, сложившуюся в угледобывающей отрасли. Именно поэтому президент дал соответствующие поручения по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал решения, принятые Путиным. Они, по словам представителя Кремля, направлены на исправление проблем в угледобывающей промышленности.

"Президент остался весьма недоволен и посчитал недопустимой ситуацию, о которой ему рассказали участники встречи, в частности, профсоюзы. Речь о системе оплаты труда, когда работникам, выполняющим одну и ту же работу, платят разную зарплату", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Напомним, что в список поручений президента входит разработка правительством до конца 2019 года изменений в законодательство для досрочного выхода на пенсию работников отрасли. К ноябрю будет проработан вопрос о выделении средств на переселение жителей домов с территорий ликвидированных шахт. Кроме того, кабмин должен подготовить предложения по корректировке налога на добычу, а министерство энергетики при разработке программы развития отрасли должно предусмотреть глубокую переработку угля, включая производство из него сжиженных газов и водорода.

Главное сегодня
Добыча угля
Добыча угля
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.