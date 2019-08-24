Митинг-концерт в честь Дня флага собрал более 100 тысяч человек

Торжества проходят на проспекте Академика Сахарова

Праздничные мероприятия в честь Дня российского флага на проспекте Академика Сахарова посетили уже 100 тысяч человек. Вначале участники флешмоба развернули полотно, состоящее из двух тысяч флагов российских городов. В итоге получилось слово "Россия", сложенное из цветов триколора.

В митинге-концерте принимают участие звёзды российской эстрады, гостями стали также известные спортсмены, Герои России и Советского Союза, испытатели, учёные, общественные деятели

Вечером на проспекте Сахарова пройдёт концерт "Герои рядом с нами". Выступят оркестры фестиваля "Спасская башня", группы "Сурганова и оркестр" и "Голубые береты", а также Валерия, Тимати и Григорий Лепс.

Торжества проходят на нескольких площадках города: в парке Победы на Поклонной горе, музее-заповедник "Коломенское", Екатерининском парке, в саду "Эрмитаж".

Впервые бело-сине-красное полотнище упоминается в источниках, датированных 1669 годом. Тогда в деревне Дединово Луховицкого района Московской области был спущен на воду первый русский военный корабль "Орёл". Именно на его борту и подняли триколор.