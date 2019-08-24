Зачем Трамп развязал торговую войну с Китаем

После заявления президента обвалились фондовые индексы

Очередной виток торгового противостояния США с Китаем обвалил американский фондовый рынок. Накануне, 23 августа Пекин пошёл на вынужденные ответные меры и поднял ввозные пошлины на продукцию из Китая. Но в Вашингтоне, по всей видимости, решили: последнее слово должно остаться за ними.

"Наша страна за многие годы потеряла из-за Китая триллионы долларов. Это должно прекратиться! Нашим великим американским компаниям теперь предписывается немедленно начать поиск альтернативы китайскому рынку. В том числе, вернуться домой и начать производить товары в США. Нам не нужен Китай - честно говоря, без него будет лучше", - с этого твитта Дональда Трампа началась паника на биржах.

Но в Китае приказной тон Белого дома слушать устали: Пекин вводит дополнительные пошлины на ввоз американских товаров объёмом 75 миллиардов в год. Решение окончательное и вступает в силу с 1 сентября. В Пекине подчеркивают: это зеркальный ответ на санкции Вашингтона.

В Белом доме началась настоящая истерика. Красноречивее всех отреагировал, конечно, президент США на своей странице в социальных сетях. Да так, что не уместил всю свою эмоциональную речь в положенное количество символов. Без Китая, уверяет Трамп, будет намного лучше! Американская экономика сильна, самодостаточна, а остальные - просто завидуют могуществу США.

Про благоприятную обстановку в экономике страны накануне, 23 августа рассказал и глава Федеральной резервной системы США Джей Пауэлл. А вот фондовые рынки не оценили столь мотивирующих речей. Крупнейшие индексы Dow Jones и Nasdaq падают вниз. Похожая ситуация и на европейских биржах: эксперты фиксируют существенное снижение. Дональд Трамп и тут нашел крайнего - обвинил во всём именно Джея Пауэлла. В выражениях не стеснялся и заявил, что глава американского Центробанка несёт для экономики страны угрозу большую, нежели весь Китай вместе взятый. Чтобы хоть как-то сгладить углы, оправдываться пришлось советнику Белого дома по торговле.

"Китай несёт всю тяжесть их бремени, снижая цены, снижая стоимость валюты и, кстати говоря, продолжая терять цепочку поставок в другие страны мира и обратно в Америку. И это хорошо для Америки. Переговоры будут продолжаться, как и прежде", - заявил советник Трампа по торговле Питер Наварро.

Больше похоже на своеобразный аутотренинг, где главная задача: доказать, что всё идет по плану. Правда, улетая на саммит G7 во Францию, Дональд Трамп все же сменил гнев на милость и обещал не рубить с плеча, если и китайцы сменят свою жёсткую позицию. К тому же, кажется, американский президент нашел себе нового врага - ополчился на французские вина. Вновь пригрозил и их обложить пошлинами, в ответ на введённый Парижем цифровой налог.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".