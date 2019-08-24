Политикана Зеленского поставили на место в День независимости

Президенту посоветовали заняться делом

Украинская община Крыма назвала пафосом заявление Владимира Зеленского, сделанное им в День независимости. Президент не очень удачно сравнил Крым с похищенным ребенком. Это – политиканство и пафос, так отреагировала глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина на слова Зеленского.

"Очень хотелось бы, чтобы Зеленский перешёл от свойственного всем президентам Украины политиканства к конкретным делам и исполнению своих предвыборных обещаний", сказала Гридчина.

Займитесь наконец-то делом, пан Зеленский.

Выступая по случаю Дня независимости Украины, её президент сравнил воссоединение Крыма с Россией и военный конфликт на Донбассе с тем, что один сосед отобрал у другого детей: первого ребёнка просто похитил, а второго закрыл в детской комнате и поставил вооруженную охрану.