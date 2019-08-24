Объявлено о смене российского посла в Великобритании

Александр Яковенко завершил свою миссию в Лондоне

Впервые с 2011 года Россия объявила о смене своего посла в Великобритании. Александр Яковенко завершил миссию и отбыл в Россию, сообщает дипмиссия в Лондоне. Временным поверенным в делах посольства назначен советник-посланник Иван Володин.

Опытный дипломат Александр Яковенко, проработавший шесть лет на должности заместителя главы МИДа, в 2011 году был назначен послом России в Великобритании. Яковенко принимал участие в Совбеза ООН, выступал на площадках ОБСЕ, вел переговоры по сокращению вооружённых сил и вооружений в Европе, участвовал в работе Совета управляющих МАГАТЭ и встречах экспертов G8.