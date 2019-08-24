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Объявлено о смене российского посла в Великобритании

16:55
  • суббота
  • 24 августа 2019

Александр Яковенко завершил свою миссию в Лондоне

Впервые с 2011 года Россия объявила о смене своего посла в Великобритании. Александр Яковенко завершил миссию и отбыл в Россию, сообщает дипмиссия в Лондоне. Временным поверенным в делах посольства назначен советник-посланник Иван Володин.

Опытный дипломат Александр Яковенко, проработавший шесть лет на должности заместителя главы МИДа, в 2011 году был назначен послом России в Великобритании. Яковенко принимал участие в Совбеза ООН, выступал на площадках ОБСЕ, вел переговоры по сокращению вооружённых сил и вооружений в Европе, участвовал в работе Совета управляющих МАГАТЭ и встречах экспертов G8.

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Александр Яковенко, посол России в Великобритании
Александр Яковенко, посол России в Великобритании
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