В Подмосковье коллекторы открыли огонь по 9-летней дочке должника

Помощь пострадавшей оказали врачи

В Подмосковье коллекторы пытались выбить долг с помощью травматического пистолета. Злоумышленники открыли огонь по мужчине и его 9-летней дочери, сообщает телеканал РЕН-ТВ.

Инцидент произошёл в Красногорске. Жителя города, который шёл с дочерью, встретили у подъезда двое мужчин. Они заявили, что представляют банк, где мужчина взял кредит и потребовали скорейшего возврата. Во время беседы один из коллекторов достал травматический пистолет и сделал несколько выстрелов. Отец и его дочь обратились в больницу с ранениями. Полиция ищет нападавших.