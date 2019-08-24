На концерт по случаю Дня российского флага пришли более 110 тысяч человек

Торжества проходят весь день на проспекте Сахарова

Более 110 тысяч человек приняли участие в митинге-концерте на проспекте Академика Сахарова, сообщили Агентству городских новостей "Москва" организаторы мероприятия.

Митинг открыл грандиозный флешмоб, во время которого более тысячи человек растянули полотно, составленное из флагов российских регионов, городов и общественных организаций. Общий размер полотна превысил две с половиной тысяч квадратных метров. Гигантский флаг уже попал в Книгу рекордов России.

Затем на сцену вышли российские звёзды эстрады. Горожан поздравили с праздником актёр Василий Лановой и обладатели наград Герой России и Герой Советского Союза.

Организовали митинг-концерт московское отделение "Российского союза ветеранов Афганистана" и Клуб Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы Москвы и Московской области.