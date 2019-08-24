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В Москве проходит широкое празднование 350-летия российского флага

17:44
  • суббота
  • 24 августа 2019

На митинг-концерт пришли более 110 тысяч человек

На 33 площадках Москвы проходят народные гулянья по случаю 350-летия государственного флага России. Центром праздника стал проспект Академика Сахарова. Там прошли масштабный флэшмоб и митинг-концерт.

Праздник отмечают и в парках. В музее-заповеднике "Коломенское" продолжается продолжаться IX Международный фестиваль "Казачья станица Москва", в саду "Эрмитаж" проходит семейный инклюзивный благотворительный фестиваль "Галафест", а в Екатерининском парке празднуют День Преображенского полка.

На Поклонной горе праздничная программа началась в час дня с выступления детских духовых оркестров. Вечером там работает открытый кинотеатр с презентациями фильмов детских киностудий, мастер-классами для детей и показом работ конкурса фильмов о Москве из Instagram.

Столичные кинотеатры серьёзно подготовились к празднику. Сразу пять кинотеатров - "Сатурн", "Тула", "Вымпел", "Спутник" и "Полёт" - приглашают посмотреть фильм Андрея Волгина "Балканский рубеж".

Большая праздничная программа запланирована и на воскресенье, 25 августа. 

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