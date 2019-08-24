В Сети обсуждают странное фото с Пугачёвой

Примадонна заинтриговала подписчиков в Instagram

В Instagram Аллы Пугачёвой её подписчики активно обсуждают свежее селфи певицы с Лаймой Вайкуле. Многих смущает тот факт, что фотография подписана хэштегами #Лайма и #Алла, но женщина в кокошнике за спиной Пугачёвой больше похожа на дочь певицы Кристину Орбакайте.

"Там Орбакайте, вот никак не узнать Лайму здесь", "Да это Кристина, а не Лайма! На нос посмотрите и очертания губ", - недоумевал подписчики. Сама Пугачёва хранит молчание и не отвечает на вопросы сомневающихся комментаторов.