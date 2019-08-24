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Весь чёрный: жена Мамонова рассказала о том, как он попал в реанимацию

18:46
  • суббота
  • 24 августа 2019

Актёр и музыкант находится в Первой градской больнице

Жена Петра Мамонова раскрыла подробности его госпитализации. Со слов Ольги, в ночь на 23 августа актёру стало плохо, в это время он находился в деревне далеко от Москвы.

"Я открыла окно. Он говорит: "Нет, совсем плохо". Я спрашиваю: "Давай скорую?". Нет, отвечает, должно пройти. Утром смотрю, он весь чёрный", - рассказала супруга музыканта в интервью "Комсомольской правде".

Ольга привезла мужа в Москву и только потом вызвала скорую. Врачи поставили диагноз "инфаркт" и положили Мамонова в реанимацию Первой градской больницы. Сейчас состояние музыканта стабильное.

Петру Мамонову 68 лет. Он известен как создатель группы "Звуки Му", снимался в фильмах "Игла", "Такси-блюз", "Остров", "Царь", в сериале "Пепел".

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