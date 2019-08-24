После ЧП на орбите сделано заявление о затоплении "Фёдора"

Корабль с роботом на борту предпримет вторую попытку стыковки с МКС

В случае неудачи при второй попытке стыковки корабля "Союз" с МКС, его могут затопить. На дно океана в таком случае уйдёт и робот "Фёдор". Неблагоприятный сценарий развития событий озвучил в интервью "Интерфаксу" ведущий эксперт космической отрасли Иван Моисеев.

"Можно подумать о ещё одной попытке. Конечно, эти попытки рискованное дело. Если их не продумать, то может произойти столкновение со станцией. А потом, если не получится пристыковаться, его будут затоплять", - сказал Моисеев.

Эксперт напомнил, что у корабля "Союз" есть определённый ресурс топлива для работы корректирующих двигателей. "Если будут активно делать попытки пристыковаться, топливо израсходуется быстро", - сказал Моисеев.

"Союз" с человекоподобным роботом на борту стартовал с Байконура 22 августа. Сегодня, 24 августа должна была пройти стыковка корабля с МКС, но по техническим причинам она не состоялась. Вторую попытку решено провести 27 августа.