Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Восточной Гуты

Сирийцы получили самое необходимое

Российские военные доставили партию гуманитарной помощи в Восточную Гуту. Жителям населённого пункта Хаззе раздали сотни продуктовых наборов общим весом более трёх с половиной тонн. В первую очередь их получили женщины и дети, сообщает "ТВ Центр".

Наши военные медики организовали приём местного населения. После освобождения этих районов от боевиков, в свои дома активно возвращаются беженцы, средств на содержание семей у большинства не хватает и российская помощь для них сейчас очень важна.