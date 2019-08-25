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Трамп проговорился о тайных переговорах по возвращению России в G7

10:31
  • воскресенье
  • 25 августа 2019

Не исключено, что на следующий саммит пригласят Владимира Путина

Лидеры G7 обсудили перспективы возвращения России в клуб. Встреча проходит во Франции, в городе Биаррице. После ужина, на котором говорили о возможности расширения "Большой семёрки" до прежнего формата представитель японского правительства сообщил, что лидеры обсудили вышеупомянутый вопрос, однако содержание этой дискуссии "ни за что не будет разглашено".

Однако позже американский президент приоткрыл завесу тайны и даже допустил, что Владимир Путин будет приглашён на следующий саммит G7, который пройдет в 2020 году в США, сообщает ТАСС. За возвращение России ранее выступали лидеры Франции и США, но при этом речь шла о выполнении Москвой определённых условий, связанных с Украиной.

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