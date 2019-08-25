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Спустя 72 года в России создадут новый кукурузник

10:20
  • воскресенье
  • 25 августа 2019

Ан-2 был разработан в 1947 году и морально устарел

Новый самолёт на замену легендарному кукурузнику Ан-2 создадут в России. Это будет машина вместимостью от 9 до 14 человек для полётов по территории одного региона. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга, планировалось, что Ан-2 заменит одномоторный самолёт ТВС-2ДТС "Байкал", разработанный Сибирским НИИ авиации на базе кукурузника.

Новый самолёт необходим для повышения транспортной доступности отдалённых регионов и развития местных воздушных линий. Старый, проверенный временем Ан-2 был разработан после войны, его первый полёт состоялся в 1947 году.

Машина отличалась простотой и в эксплуатации, он мог работать на небольших грунтовых аэродромах и широко эксплуатировался для перевозки пассажиров, мелких грузов и в различных хозяйственных работах. С самолёта распыляли удобрения и пестициды над полями, из-за чего в народе его и прозвали кукурузником.

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Самолет Ан-2
Самолет Ан-2
Самолет Ан-2
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