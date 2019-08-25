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На Поклонной горе пройдёт грандиозный концерт в честь Дня российского флага

11:41
  • воскресенье
  • 25 августа 2019

Продолжаются масштабные торжества по случаю праздника

25 августа в Москве проходят масштабные торжества в честь Дня российского флага. Этот праздник отмечается уже в 25-й раз, а самому триколору исполнилось 350 лет. И хотя двойной юбилей выпал на четверг, самые яркие мероприятия проходят именно в выходные. Главное событие сегодня - грандиозный концерт на Поклонной горе. Перед зрителями выступят любимые артисты нашей эстрады. Музыка будет звучать до самого вечера.

К грандиозному концерту идут последние приготовления и организаторы уверяют: это будет что-то невероятное! Артисты уже готовятся радовать публику. Любимые всеми песни сегодня исполнят Денис Майданов, Лариса Долина, Александр Буйнов, Олег Газманов, Марк Тишман и Ольга Кормухина и многие другие, сообщает "ТВ Центр".

Праздник в России в этом году отмечают ярко, шумно, весело, флешмобами и концертами по всей стране. Место сегодняшнего концерта само по себе очень символично - Парк Победы на Поклонной горе. Великая Отечественная - это то, что как и флаг всех объединяет, делает единым, великим народом. Российский флаг поднимают наши триумфаторы на спортивных, музыкальных и профессиональных соревнованиях, его приспускают в минуты общей скорби. Наш флаг реет на горных вершинах, на дне Байкала и даже в космосе.

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Празднование Дня Государственного флага России
Празднование Дня Государственного флага России
Празднование Дня Государственного флага России
Празднование Дня Государственного флага России
Празднование Дня Государственного флага России
Празднование Дня Государственного флага России
Празднование Дня Государственного флага России
Празднование Дня Государственного флага России
Празднование Дня Государственного флага России
Празднование Дня Государственного флага России
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