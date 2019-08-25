На Поклонной горе пройдёт грандиозный концерт в честь Дня российского флага

Продолжаются масштабные торжества по случаю праздника

25 августа в Москве проходят масштабные торжества в честь Дня российского флага. Этот праздник отмечается уже в 25-й раз, а самому триколору исполнилось 350 лет. И хотя двойной юбилей выпал на четверг, самые яркие мероприятия проходят именно в выходные. Главное событие сегодня - грандиозный концерт на Поклонной горе. Перед зрителями выступят любимые артисты нашей эстрады. Музыка будет звучать до самого вечера.

К грандиозному концерту идут последние приготовления и организаторы уверяют: это будет что-то невероятное! Артисты уже готовятся радовать публику. Любимые всеми песни сегодня исполнят Денис Майданов, Лариса Долина, Александр Буйнов, Олег Газманов, Марк Тишман и Ольга Кормухина и многие другие, сообщает "ТВ Центр".

Праздник в России в этом году отмечают ярко, шумно, весело, флешмобами и концертами по всей стране. Место сегодняшнего концерта само по себе очень символично - Парк Победы на Поклонной горе. Великая Отечественная - это то, что как и флаг всех объединяет, делает единым, великим народом. Российский флаг поднимают наши триумфаторы на спортивных, музыкальных и профессиональных соревнованиях, его приспускают в минуты общей скорби. Наш флаг реет на горных вершинах, на дне Байкала и даже в космосе.