Лидеры G7 встретились во Франции под взрывы светошумовых гранат

В Биаррице - массовые протесты

Во французском Биарицце протестами и стычками с полицией встретили делегатов саммита G7. Но и среди самих участников, похоже, наметился раскол. Об этом можно судить по заявлению главы Евросовета, который призвал не допустить торговых войн внутри семёрки.

Накануне Эммануэль Макрон провёл незапланированную встречу с Дональдом Трампом, за что французского лидера тут же обвинили в давлении на главу США.

Ещё задолго до прибытия высоких гостей на юго-запад Франции стали съезжаться антикапиталисты, защитники окружающей среды и антиглобалисты. В городах Андай и Байонна, что всего в нескольких километрах от Биаррица, акции протеста переросли в ожесточенные столкновения с полицией. Активисты, которых по разным данным от 10 до 15 тысяч, ломают заграждения и разбирают тротуарную плитку. Стражи порядка применяют водометы, слезоточивый газ и шумовые гранаты. Сообщается, что одна из них оглушила журналистов, работающих на месте событий.

Лидеры стран G7, приглашённые главы других государств, а также представители международных организаций начали прибывать в Биарриц накануне, 24 августа поздно вечером. Одним из первых приехал председатель Евросовета Дональд Туск, затем премьеры Италии, Канады, Японии, канцлер Германии и Дональд Трамп с первой леди США, сообщает "ТВ Центр".

Пока президенты настраивались на деловой лад, их супруги успели обсудить женскую обувь. Серию двусторонних встреч чуть позже открыли Макрон и Трамп за рабочим обедом. Как пишет западная пресса, самыми главными для Макрона были темы экологии и торговли. Ещё накануне саммита Дональд Трамп пригрозил французским виноделам новыми налогами на импорт в ответ на введение Парижем так называемого цифрового налога. Лидер Франции даже якобы пытался навязать своему американскому коллеге эту повестку, чем вызвал негативную реакцию в администрации Белого дома. Впрочем, Трамп заявил, что встречей остался доволен.

__Спасибо, Эммануэль, очень мило. Мы с нетерпением ждали этой встречи. Пока здесь всё хорошо. Погода отличная, список гостей просто фантастический, все ладят, и мы можем многого добиться в эти выходные.

Эммануэль Макрон, как хозяин саммита, проявляет завидную активность. Он даже не дал толком отдохнуть гостям после перелётов. Французский лидер переговорил с Синдзо Абе, Ангелой Меркель, организовал так называемую установочную встречу для всех европейских лидеров. В рамках G7 успели обсудить и вопрос возвращения формата "Большой восьмёрки" с участием России. Результат дискуссии собирались хранить в секрете, но тайну, как всегда, выдал Twitter Трампа. Американский лидер сообщил, что может пригласить российского коллегу на следующий саммит, который состоится в США. В Кремле, впрочем, к подобным декларациям относятся спокойно. Пресс-секретарь Владимир Путина Дмитрий Песков заявил, что если приглашение поступит, то оно будет рассмотрено.

Александр Огородников, "ТВ Центр".