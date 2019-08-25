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Лидеры G7 встретились во Франции под взрывы светошумовых гранат

11:30
  • воскресенье
  • 25 августа 2019

В Биаррице - массовые протесты

Во французском Биарицце протестами и стычками с полицией встретили делегатов саммита G7. Но и среди самих участников, похоже, наметился раскол. Об этом можно судить по заявлению главы Евросовета, который призвал не допустить торговых войн внутри семёрки.

Накануне Эммануэль Макрон провёл незапланированную встречу с Дональдом Трампом, за что французского лидера тут же обвинили в давлении на главу США.

Ещё задолго до прибытия высоких гостей на юго-запад Франции стали съезжаться антикапиталисты, защитники окружающей среды и антиглобалисты. В городах Андай и Байонна, что всего в нескольких километрах от Биаррица, акции протеста переросли в ожесточенные столкновения с полицией. Активисты, которых по разным данным от 10 до 15 тысяч, ломают заграждения и разбирают тротуарную плитку. Стражи порядка применяют водометы, слезоточивый газ и шумовые гранаты. Сообщается, что одна из них оглушила журналистов, работающих на месте событий.

Лидеры стран G7, приглашённые главы других государств, а также представители международных организаций начали прибывать в Биарриц накануне, 24 августа поздно вечером. Одним из первых приехал председатель Евросовета Дональд Туск, затем премьеры Италии, Канады, Японии, канцлер Германии и Дональд Трамп с первой леди США, сообщает "ТВ Центр".

Пока президенты настраивались на деловой лад, их супруги успели обсудить женскую обувь. Серию двусторонних встреч чуть позже открыли Макрон и Трамп за рабочим обедом. Как пишет западная пресса, самыми главными для Макрона были темы экологии и торговли. Ещё накануне саммита Дональд Трамп пригрозил французским виноделам новыми налогами на импорт в ответ на введение Парижем так называемого цифрового налога. Лидер Франции даже якобы пытался навязать своему американскому коллеге эту повестку, чем вызвал негативную реакцию в администрации Белого дома. Впрочем, Трамп заявил, что встречей остался доволен.

__Спасибо, Эммануэль, очень мило. Мы с нетерпением ждали этой встречи.  Пока здесь всё хорошо. Погода отличная, список гостей просто фантастический, все ладят, и мы можем многого добиться в эти выходные.

Эммануэль Макрон, как хозяин саммита, проявляет завидную активность. Он даже не дал толком отдохнуть гостям после перелётов. Французский лидер переговорил с Синдзо Абе, Ангелой Меркель, организовал так называемую установочную встречу для всех европейских лидеров. В рамках G7 успели обсудить и вопрос возвращения формата "Большой восьмёрки" с участием России. Результат дискуссии собирались хранить в секрете, но тайну, как всегда, выдал Twitter Трампа. Американский лидер сообщил, что может пригласить российского коллегу на следующий саммит, который состоится в США. В Кремле, впрочем, к подобным декларациям относятся спокойно. Пресс-секретарь Владимир Путина Дмитрий Песков заявил, что если приглашение поступит, то оно будет рассмотрено.

Александр Огородников, "ТВ Центр".

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Акция протеста против проведения саммита G7 во Франции
Лидеры G7 встретились во Франции под взрывы светошумовых гранат
Лидеры G7 встретились во Франции под взрывы светошумовых гранат
Акция протеста против проведения саммита G7 во Франции
Акция протеста против проведения саммита G7 во Франции
Акция во Франции против проведения саммита G7
Акция во Франции против проведения саммита G7
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