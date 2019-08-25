Северная Корея похвасталась новой установкой для баллистических ракет

Пробный пуск прошёл удачно

Пхеньян обнародовал фотографии прошедших накануне испытаний новой сверхкрупной пусковой установки. Две баллистические ракеты малой дальности пролетели более 380 километров в сторону Японского моря, сообщает "ТВ Центр".

Как сообщили в КНДР, тест прошёл успешно и подтвердил работоспособность всех систем. Запусками руководил лично Ким Чен Ын. Эти испытания стали первыми после завершения американо-южнокорейских учений, которые проходили в начале августа. Тогда в Пхеньяне на них отреагировали резко негативно, заявив, что КНДР готова к диалогу, но только после того, как Вашингтон и Сеул прекратят вести враждебную политику в отношении Северной Кореи.