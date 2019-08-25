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Северная Корея похвасталась новой установкой для баллистических ракет

11:11
  • воскресенье
  • 25 августа 2019

Пробный пуск прошёл удачно

Пхеньян обнародовал фотографии прошедших накануне испытаний новой  сверхкрупной пусковой установки. Две баллистические ракеты малой дальности пролетели более 380 километров в сторону Японского моря, сообщает "ТВ Центр".

Как сообщили в КНДР, тест прошёл успешно и подтвердил работоспособность всех систем. Запусками руководил лично Ким Чен Ын. Эти испытания стали первыми после завершения американо-южнокорейских учений, которые проходили в начале августа. Тогда в Пхеньяне на них отреагировали резко негативно, заявив, что КНДР готова к диалогу, но только после того, как Вашингтон и Сеул прекратят вести враждебную политику в отношении Северной Кореи.

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