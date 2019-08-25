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Дальний Восток готовится к новому удару стихии

10:57
  • воскресенье
  • 25 августа 2019

Затопленными остаются жилые дома в Хабаровском крае

В Хабаровском крае ожидается новая волна паводка. Уровень воды в реке Амур продолжает расти. В зоне подтопления находятся десятки домов и более полутора тысяч дачных участков. В пострадавших населённых пунктах организована лодочная переправа, спасатели продолжают эвакуацию жителей. А в Комсомольске-на-Амуре коммунальные службы устанавливают насосы и экстренно укрепляют дамбы.

Подплывая к постройкам, где могут оставаться люди, спасатели включают спецсигнал. То тут, то там из дворов выглядывают жители, которые решительно готовы переждать пик паводка в своих затопленных домах. Некоторые всё же не рассчитали силы: пусть и с опозданием, но решаются покинуть дома. Для тех, кому некуда идти, на территории Хабаровского края развернуты четыре пункта временного размещения на 125 человек.

Сегодня в Хабаровском крае остаются затопленными более 60 населенных пунктов, десятки жилых домов и сотни земельных участков. Уровень воды давно превысил опасную отметку и каждый день поднимается в среднем на семь сантиметров. Последствия циклонов ощутили и жители Комсомольска-на-Амуре: коммунальщики устанавливают насосы для откачки воды, а добровольцы готовят мешки с песком и начинают возводить небольшие заградительные сооружения.

Готовятся к потопу и сотрудники МЧС: по прогнозам, гребень паводка ещё впереди. Тем не менее к ликвидации последствий уже сейчас привлечены почти две с половиной сотни человек и более ста единиц техники. На этой неделе группа спасателей прибыла в одно из труднодоступных сёл края - Пасека. С собой взяли аварийно-спасательное оборудование и всё необходимое для автономного проживания, ведь вода начнёт спадать не раньше сентября.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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