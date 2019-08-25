Как идёт подготовка к выборам в Мосгордуму

Уже отпечатаны бюллетени

25 августа в преддверии выборов в Московскую городскую думу началась передача бюллетеней в окружную избирательную комиссию. После этого документы передаются территориальным отделениям избиркома.

Организаторы отметили: подготовка к выборам вышла на финишную прямую. Из типографии под усиленной охраной привезли более шести с половиной миллионов документов, все они повторно пересчитываются. На месте присутствуют и многочисленные кандидаты, которые зарегистрированы по избирательному округу. Из-за брака печати были уничтожены свыше 180 тысяч бюллетеней. Тем не менее, как отмечают в избиркоме, процесс приёма документов идёт довольно быстро.

"Каждая территориальная комиссия приезжает в сопровождении сотрудников МВД, потому что бюллетени с момента выдачи отсюда по пактам из типографии подлежат охране. С территориальной комиссией с момента прибытии так же осуществляется охрана и до момента выдачи в участковые комиссии и до конкретного избирателя", - сообщил секретарь Московской избирательной комиссии Владимир Попов.