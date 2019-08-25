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В Москве прошёл митинг за закрытие мусоросжигательного завода

12:11
  • воскресенье
  • 25 августа 2019

Жители восточных районов города вышли на улицу

Согласованный митинг за закрытие мусоросжигательного завода прошёл 24 августа на востоке Москвы. Организаторы сообщили, что уже собрано 12 тысяч подписей под требованием ликвидировать предприятие.

Как заявил кандидат в Мосгордуму Максим Шингаркин, активисты намерены добиваться решения этого вопроса через суд и даже заказали специальные экспертизы, сообщает "ТВ Центр".

"Борьба жителей востока Москвы продолжается 20 лет. За это время под трубой завода выросли новые кварталы. Мы заказали отбор проб на доказательство сверхнормативного выброса диоксинов", - сообщил Шингаркин.

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Согласованная акция за закрытие Мусоросжигательного завода №4 (МСЗ-4)
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