Москва отметила салютом 75-летие освобождения Кишинёва

Фейерверки раскрасили столичное небо

В Москве праздничным салютом отметили 75-ю годовщину освобождения Кишинёва от немецко-фашистских захватчиков. Ровно в десять вечера 25 августа небо над столицей раскрасили более двух тысяч фейерверков.

Служащие Западного военного округа произвели 24 выстрела из пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны. Установки находились на Поклонной горе, сообщает "ТВ Центр".

Ясско-Кишинёвская операция началась ранним утром 20 августа 1944 года, а спустя четыре дня советские войска освободили столицу Молдавской ССР.