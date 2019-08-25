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Москва отметила салютом 75-летие освобождения Кишинёва

11:48
  • воскресенье
  • 25 августа 2019

Фейерверки раскрасили столичное небо

В Москве праздничным салютом отметили 75-ю годовщину освобождения Кишинёва от немецко-фашистских захватчиков. Ровно в десять вечера 25 августа небо над столицей раскрасили более двух тысяч фейерверков.

Служащие Западного военного округа произвели 24 выстрела из пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны. Установки находились на Поклонной горе, сообщает "ТВ Центр".

Ясско-Кишинёвская операция началась ранним утром 20 августа 1944 года, а спустя четыре дня советские войска освободили столицу Молдавской ССР.

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