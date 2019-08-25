Сергей Соловьёв отмечает 75-летие

Мэтр российского кино продолжает много работать

25 августа юбилей отмечает Сергей Соловьёв. Знаменитому режиссёру, сценаристу и актёру исполнилось 75 лет. Он всегда умел заинтересовать зрителя, показывая реальную жизнь во всех её проявлениях, без прикрас. На его счету десятки фильмов - "Станционный смотритель", "Три сестры", легендарная "Асса", которая стала настоящим голосом поколения.

Большинство работ мастера признаны культовыми не только в России, но и за рубежом. Сергей Соловьёв продолжает много работать, сейчас он открывает свой театр, ставит спектакли, преподаёт во ВГИКе, и конечно снимает кино, отмечает "ТВ Центр".