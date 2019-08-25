Около 500 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня флага в Москве

Главной площадкой стал проспект Академика Сахарова

Праздничные мероприятия по случаю Дня флага России в столице посетили около 500 тысяч человек, сообщает официальный сайт мэра Москвы. На улицах и площадях города, а также в скверах и парках прошли концерты, флешмобы, квесты и представления.

Центрами притяжения стали проспект Академика Сахарова, парк Победы на Поклонной горе, музей-заповедник "Коломенское", ВДНХ, Екатерининский парк и сад "Эрмитаж". На митинг-концерт на проспект Сахарова пришли в субботу, 24 августа более 110 тысяч человек, а на ВДНХ - около 100 тысяч.

Праздник отмечается и в воскресенье. Парк Олимпийской деревни приглашает на мастер-классы по росписи керамики и пряников в цветах российского триколора, а гости парка "Фили" смогут изготовить сувенирные флажки при помощи 3D-ручки и создать картины из цветного песка. В ландшафтном парке "Митино" пройдёт музыкальный концерт "Летний карнавал". В парке "Ходынское поле" детей ждут на тематических творческих мастер-классах. На Поклонной горе выступят Денис Майданов, Владимир Девятов и Алексей Хворостян.