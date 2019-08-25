ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Около 500 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня флага в Москве

12:22
  • воскресенье
  • 25 августа 2019

Главной площадкой стал проспект Академика Сахарова

Праздничные мероприятия по случаю Дня флага России в столице посетили около 500 тысяч человек, сообщает официальный сайт мэра Москвы. На улицах и площадях города, а также в скверах и парках прошли концерты, флешмобы, квесты и представления.

Центрами притяжения стали проспект Академика Сахарова, парк Победы на Поклонной горе, музей-заповедник "Коломенское", ВДНХ, Екатерининский парк и сад "Эрмитаж". На митинг-концерт на проспект Сахарова пришли в субботу, 24 августа более 110 тысяч человек, а на ВДНХ - около 100 тысяч.

Праздник отмечается и в воскресенье. Парк Олимпийской деревни приглашает на мастер-классы по росписи керамики и пряников в цветах российского триколора, а гости парка "Фили" смогут изготовить сувенирные флажки при помощи 3D-ручки и создать картины из цветного песка. В ландшафтном парке "Митино" пройдёт музыкальный концерт "Летний карнавал". В парке "Ходынское поле" детей ждут на тематических творческих мастер-классах. На Поклонной горе выступят Денис Майданов, Владимир Девятов и Алексей Хворостян.

Главное сегодня
Участники митинг-концерта на проспекте Сахарова в Москве
Участники митинг-концерта на проспекте Сахарова в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.