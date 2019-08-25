Эксперты дали оценку монологу иркутской чиновницы о быдле в Тулуне

На аудиозаписи есть признаки монтажа

В аудиозаписи с оскорблениями иркутской чиновницей пострадавших от паводка нашли признаки монтажа. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Левченко. Предварительный анализ записи, на которой женщина с голосом, похожим на голос Ирины Алашкевич, в грубой форме высказывается о людях, пострадавших от паводков, выявил признаки склеек.

Сама начальник управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ирина Алашкевич назвала фальсификацией запись, на которой звучат такие слова как "быдло" и "бичи". Такую оценку людям, пришедшим на встречу с президентом, предположительно, дала чиновница.

В конце июля Владимир Путин прилетел в Иркутскую область с проверкой. Президент пообщался с пострадавшими от стихии, а также лично проверил, как идут восстановительные работы.