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Эксперты дали оценку монологу иркутской чиновницы о быдле в Тулуне

15:53
  • воскресенье
  • 25 августа 2019

На аудиозаписи есть признаки монтажа

В аудиозаписи с оскорблениями иркутской чиновницей пострадавших от паводка нашли признаки монтажа. Об этом сообщил губернатор региона  Сергей Левченко. Предварительный анализ записи, на которой женщина с голосом, похожим на голос Ирины Алашкевич, в грубой форме высказывается о людях, пострадавших от паводков, выявил признаки склеек.

Сама начальник управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ирина Алашкевич назвала фальсификацией запись, на которой звучат такие слова как "быдло" и "бичи". Такую оценку людям, пришедшим на встречу с президентом, предположительно, дала чиновница.  

В конце июля Владимир Путин прилетел в Иркутскую область с проверкой. Президент пообщался с пострадавшими от стихии, а также лично проверил, как идут восстановительные работы.

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