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Для спасения робота "Фёдора" разработана спецоперация

14:41
  • воскресенье
  • 25 августа 2019

Она намечена на утро 27 августа

Для спасения робота "Фёдора" планируется перестыковать "Союз", находящийся на МКС, к другому модулю станции. На его место 27 августа должен причалить "Союз" с андроидом на борту.  Если вторая попытка стыковки окажется неудачной, специалисты будут разрабатывать новый план спасения.

Планируется, что непилотируемый "Союз" выполнит вторую попытку во вторник в 06.12 мск, но в этот раз к хвостовому узлу служебного модуля "Звезда", сообщает ТАСС.

Космический корабль "Союз" накануне, 24 августа не смог с первого раза состыковаться с Международной космической станцией из-за возникших колебаний и неполадок в системе "Курс" на МКС. Во время сближения на дистанции около ста метров корабль завис и начал отход на безопасное расстояние.

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