На Поклонной горе начался грандиозный концерт в честь Дня российского флага

Выступают звёзды российской эстрады

На Поклонной горе начался концерт в честь Дня российского флага. Любимые песни будут звучать здесь до самого вечера. На сцену выйдут Лариса Долина, Денис Майданов, Александр Буйнов и другие популярные артисты.

Накануне, 24 августа праздничные мероприятия по случаю Дня флага России в столице посетили около 500 тысяч человек. На улицах и площадях города, а также в скверах и парках прошли концерты, флешмобы, квесты и представления. Центрами притяжения стали проспект Академика Сахарова и Парк Победы на Поклонной горе.