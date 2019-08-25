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На Поклонной горе начался грандиозный концерт в честь Дня российского флага

13:41
  • воскресенье
  • 25 августа 2019

Выступают звёзды российской эстрады

На Поклонной горе начался концерт в честь Дня российского флага. Любимые песни будут звучать здесь до самого вечера. На сцену выйдут Лариса Долина, Денис Майданов, Александр Буйнов и другие популярные артисты.

Накануне, 24 августа праздничные мероприятия по случаю Дня флага России в столице посетили около 500 тысяч человек. На улицах и площадях города, а также в скверах и парках прошли концерты, флешмобы, квесты и представления. Центрами притяжения стали проспект Академика Сахарова и  Парк Победы на Поклонной горе.

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