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Звёзды эстрады выступают на Поклонной горе по случаю Дня флага

15:28
  • воскресенье
  • 25 августа 2019

Праздник отмечает вся Москва

Столица продолжает отмечать День государственного флага. В этом году у триколора сразу два юбилея. Бело-сине-красное полотнище впервые было использовано в качестве официального символа нашей страны 350 лет назад. Его подняли на первом русском военном корабле "Орёл". Ну а сам праздник установлен указом президента четверть века назад. День флага объединяет все поколения. Это дань уважения истории нашей страны, праздник свободы, мира и согласия.

Для москвичей и гостей города сегодня работают несколько десятков площадок в разных частях столицы. Мастер-классы и кулинарные фестивали, представления, концерты и шоу для детей. Но самое грандиозное зрелище разворачивается в Парке Победы на Поклонной горе: там продолжается концерт звёзд российской эстрады. Выступают Денис Майданов, Лариса Долина, Александр Буйнов, Олег Газманов, Марк Тишман и Ольга Кормухина и многие другие, сообщает "ТВ Центр".

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Группа "Дискотека Авария" выступает на Поклонной горе по случаю Дня флага
Группа "Дискотека Авария" выступает на Поклонной горе по случаю Дня флага
Группа "Дискотека Авария" выступает на Поклонной горе по случаю Дня флага
Группа "Дискотека Авария" выступает на Поклонной горе по случаю Дня флага
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