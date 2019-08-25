Звёзды эстрады выступают на Поклонной горе по случаю Дня флага

Праздник отмечает вся Москва

Столица продолжает отмечать День государственного флага. В этом году у триколора сразу два юбилея. Бело-сине-красное полотнище впервые было использовано в качестве официального символа нашей страны 350 лет назад. Его подняли на первом русском военном корабле "Орёл". Ну а сам праздник установлен указом президента четверть века назад. День флага объединяет все поколения. Это дань уважения истории нашей страны, праздник свободы, мира и согласия.

Для москвичей и гостей города сегодня работают несколько десятков площадок в разных частях столицы. Мастер-классы и кулинарные фестивали, представления, концерты и шоу для детей. Но самое грандиозное зрелище разворачивается в Парке Победы на Поклонной горе: там продолжается концерт звёзд российской эстрады. Выступают Денис Майданов, Лариса Долина, Александр Буйнов, Олег Газманов, Марк Тишман и Ольга Кормухина и многие другие, сообщает "ТВ Центр".