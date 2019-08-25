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Зеленский удивил заявлением о покорении космоса украинцами

16:31
  • воскресенье
  • 25 августа 2019

Президент перечисли все заслуги своих соотечественников

Владимир Зеленский в своём поздравлении по поводу Дня независимости похвастался успехами украинцев, которые, по его словам, успели сделать не мало. 

Произошло крещение Киевской Руси, Иван Фёдоров издал во Львове "Апостол", основана Киево-Могилянская академия, казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк, на свет появилась Конституция Пилипа Орлика, Украина была одной из основательниц ООН, Сергей Королев внёс весомый вклад в покорение космоса человечеством.

Стоит отметить, что документальных подтверждений того, что казаки вместе с поляками воевали в качестве наёмников во Франции и штурмовали вместе с армией этой страны принадлежавшую англичанам крепость Дюнкерк, нет.

Учёный Сергей Королёв, заслуги которого приписывает Украине господин Зеленский, родился в Житомире, который тогда входил в состав Российской империи. До 1926 года он жил в Киеве, после чего переехал в Москву, где и занялся конструкторскими работами.

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