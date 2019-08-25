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Спешащие домой врачи бросили умирать женщину с отёком лёгких

16:44
  • воскресенье
  • 25 августа 2019

Пациентку пришлось срочно везти в соседнюю больницу

В Тюмени врачи одной из больниц отказали в помощи молодой женщине с отёком лёгких, доставленной в приёмное отделение каретой скорой помощи. "У нас дежурство через пять минут закончится", - сказали медики. Их коллегам из неотложки пришлось везти пациентку в другую больницу.

Девушка нуждалась в срочной госпитализации, сообщает портал 72.ru. Отёк легких у неё был вызван аллергической реакцией.

Отреагировать на этот беспрецедентный случай уже пообещали в региональном департаменте здравоохранения. В свою очередь, следователи начали проверку инцидента и уже изъяли документы из больницы.

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