Спешащие домой врачи бросили умирать женщину с отёком лёгких

Пациентку пришлось срочно везти в соседнюю больницу

В Тюмени врачи одной из больниц отказали в помощи молодой женщине с отёком лёгких, доставленной в приёмное отделение каретой скорой помощи. "У нас дежурство через пять минут закончится", - сказали медики. Их коллегам из неотложки пришлось везти пациентку в другую больницу.

Девушка нуждалась в срочной госпитализации, сообщает портал 72.ru. Отёк легких у неё был вызван аллергической реакцией.

Отреагировать на этот беспрецедентный случай уже пообещали в региональном департаменте здравоохранения. В свою очередь, следователи начали проверку инцидента и уже изъяли документы из больницы.