Стали известны подробности госпитализации Олега Меньшикова

Актёра доставили в клинику

Представители театра имени Ермоловой опровергли информацию о том, что их художественный руководитель Олег Меньшиков попал в реанимацию после употребления алкоголя. Журналистам "Московского комсомольца" удалось пообщаться с работниками театра.

"Вы что, с ума сошли? Какая реанимация! Олег Евгеньевич еще до закрытия прежнего сезона собирался обследоваться, но всё руки не доходили", - сказали в театре.

25 августа РЕН ТВ сообщило, что Олег Меньшиков попал в реанимацию на фоне употребления алкоголя. Актёра доставили в одну из ведомственных клиник. До этого 58-летний актёр и режиссёр не жаловался на проблемы со здоровьем.