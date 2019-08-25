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Стали известны подробности госпитализации Олега Меньшикова

17:40
  • воскресенье
  • 25 августа 2019

Актёра доставили в клинику

Представители театра имени Ермоловой опровергли информацию о том, что их художественный руководитель Олег Меньшиков попал в реанимацию после употребления алкоголя. Журналистам "Московского комсомольца" удалось пообщаться с работниками театра.

"Вы что, с ума сошли? Какая реанимация! Олег Евгеньевич еще до закрытия прежнего сезона собирался обследоваться, но всё руки не доходили", - сказали в театре.

25 августа РЕН ТВ сообщило, что Олег Меньшиков попал в реанимацию на фоне употребления алкоголя.  Актёра доставили в одну из ведомственных клиник. До этого 58-летний актёр и режиссёр не жаловался на проблемы со здоровьем.

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