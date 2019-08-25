Шестичасовой марафон: тысячи москвичей пришли на концерт по случаю Дня флага

В Парке Победы выступают звёзды эстрады

На Поклонной горе в Москве продолжается грандиозный концерт, посвященный Дню государственного флага России. Любимые песни в исполнении звёзд эстрады звучат уже более шести часов. Выступают Олег Газманов, группа "Дискотека Авария", Лариса Долина, Денис Майданов, Александр Буйнов и другие популярные артисты.

Накануне, 24 августа праздничные мероприятия по случаю праздника посетили около 500 тысяч человек. На улицах и площадях Москвы, а также в скверах и парках прошли концерты, флешмобы, квесты и представления. Центрами притяжения стали проспект Академика Сахарова и Парк Победы на Поклонной горе.