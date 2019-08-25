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В Гонконге полиция впервые применила огнестрельное оружие для разгона протестующих

18:02
  • воскресенье
  • 25 августа 2019

Акции протеста продолжаются более двух месяцев

Полиция Гонконга впервые применила огнестрельное оружие для разгона демонстрантов. Протесты в Гонконге начались более двух месяцев назад после того, как местные власти захотели принять закон, устанавливающий механизм выдачи в Китай граждан для судебного преследования.

Ранее сегодня, 25 августа сообщалось о применении спецмашин с водомётами для разгона протестующих. Одна из машин мощной струёй разрушила баррикады, сооружённые на улицах Гонконга. Также сегодня полиция использовала слезоточивый газ во время очередного шествия демонстрантов, сообщает ТАСС.

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