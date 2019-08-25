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Гордая Украина отказалась от российского топлива

19:08
  • воскресенье
  • 25 августа 2019

Киев решил покупать его в Белоруссии

На Украине похвастались, что Киев практически перестал покупать у России дизельное топливо. Объёмы его поставок в августе уменьшились вдвое из-за ввода пошлин со стороны Незалежной.

Представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус отчитался об этом в соцсетях. "В августе объёмы поставок дизеля с РФ уменьшатся вдвое и составят около 20% нашего рынка, а не 45%, как было ранее", - написал чиновник в Facebook. При этом он заверил, что речь о дефиците дизтоплива не идёт, так как увеличились поставки из Белоруссии и стран Евросоюза.

После событий 2014 года Украина отказалась от поставок дешёвого российского газа и стала покупать этот же газ у Европы по реверсу. На самом деле Киев просто отбирает газ из трубы по пути в Европу, но платит за него в полтора - два раза дороже.

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