Продолжение истории с обстрелом коллекторами ребёнка в Подмосковье

Полиция пока не нашла нападавших

Коллекторы открестились от истории с обстрелом должника и его 9-летней дочери в Подмосковье. Об инциденте сообщалось накануне, 24 августа. Президент Национальной ассоциации коллекторских агентств Эльман Мехтиев заявил о непричастности членов организации к произошедшему в Красногорске.

"Мы сделали быстрый опрос крупнейших агентств. Две трети мне напомнили, что у них вообще нет выездных коллекторов", - заявил Мехтиев радиостанции "Говорит Москва". Он призвал опознать преступников и публично назвать организацию, от имени которой они действовали.

Ранее СМИ писали, что в Подмосковье коллекторы пытались выбить долг с помощью травматического пистолета. Злоумышленники открыли огонь по мужчине и его 9-летней дочери, требуя возврата задолженности. Отец и дочь с ранениями обратились за помощью в ближайшую больницу.